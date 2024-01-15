В Госдуме призвали не устраивать охоту на ведьм, будь они в юбках или в брюках

В Госдуме может появиться специальная рабочая группа, куда войдут священники, представители правоохранительных органов, детские психологи и деятели искусства. Все вместе они займутся выработкой критериев «пропаганды ЛГБТ*-движения», с ноября прошлого года признанного в России экстремистским. По словам депутатов, это необходимо для того, чтобы унять волну народного гнева, под которую то и дело попадают театры, кино и даже детские утренники, где защитники традиционных ценностей видят проявления «нетрадиционных взглядов». «Парламентская газета» рассказывает подробности.

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«Главное, чтобы выглядело прилично»

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После признания «международного движения ЛГБТ» экстремистским, в России начались перегибы на местах. Так, один из последних инцидентов произошел накануне Нового года. Объектом народного гнева стала школа в поселке Ливадия Приморского края, где на детском утреннике учитель физкультуры нарядился в костюм Снегурочки. Несмотря на то, что, по словам школьной администрации, так было нужно по сюжету — учитель играл Волка из мультфильма «Ну, погоди!», который в одном из эпизодов точно так же переодевался Снегурочкой — бдительные родители усмотрели в этом «пропаганду ЛГБТ» и попрание традиционных семейных ценностей и даже призвали на помощь прокуратуру, а саму администрацию вынудили извиняться в соцсетях.

Другой похожий эпизод случился в Екатеринбурге и тоже на новогодней постановке. Там в платья переоделись участвовавшие в спектакле старшеклассники — как позже выяснилось, это был оммаж культовому мюзиклу «В джазе только девушки», а сам спектакль представлял собой «путешествие» школьников по известным фильмам. Объясняться перед разгневанными родителями пришлось местной мэрии.

Между тем в Госдуме граждан, всюду ищущих «пропаганду ЛГБТ», призвали делать это не так рьяно, хотя обостренную бдительность и назвали «понятной» и «простительной».

«Каждый раз, когда появляется какая-то новая законодательная норма, ее пытаются за уши притянуть к любым конфликтам или ситуациям, которые вызывают чье-то недовольство, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. — Поэтому, конечно, мы не застрахованы от подобных ситуаций и некорректных трактовок каких-либо событий или какого-либо зрелища. Люди имеют право ошибаться».

В пример Виталий Милонов привел ужесточение законодательства в отношении педофилов и пропаганды педофилии: по его словам, весной 2022 года, когда Владимир Путин подписал закон о введении пожизненного заключения за насилие над детьми, редко какой депутатской прием обходился без жалоб на «потенциальных педофилов» от чрезмерно бдительных граждан. Со временем ситуация выровнялась: появились официальные разъяснения, устоялась судебная практика, народ успокоился, и массовые поиски педофилов прекратились.

«Поэтому и в нынешней ситуации виноват не закон, а некая простительная избыточная эмоциональность некоторых наших сограждан», — подчеркнул парламентарий.

При этом Виталий Милонов призвал граждан не устраивать охоту на ведьм и не пытаться разглядеть «пропаганду ЛГБТ» там, где она не планировалась и не задумывалась.

«У нас вот есть Оркестр волынщиков Москвы, который исполняет национальную шотландскую музыку в национальной же шотландской одежде — килтах, — отметил собеседник издания. — И что, их тоже обвинять в пропаганде ЛГБТ? Ну а как же — мужики в юбках! К сожалению, массовая истерия вокруг какого-либо феномена редко приводит к чему-то хорошему. Даже наоборот — за шквалом сообщений о «пропаганде» в театрах и на школьных утренниках правоохранительные органы и государство в целом могут и упустить какие-то реальные злодеяния. Поэтому надо просто успокоиться, думать рационально и не искать всюду проявления ЛГБТ. Если по сценарию художественной постановки кто-то в кого-то переодевается — ничего страшного. Главное, чтобы это выглядело прилично и не преследовало никаких иных целей, кроме сюжетных».

«Нужно широкое экспертное сообщество»

Народный артист России, звезда сериалов «Городок» и «Вампиры средней полосы» Юрий Стоянов, не раз примерявший на сцене женские роли, в свою очередь, призвал рассматривать каждый подобный случай индивидуально.

«Взять даже этот инцидент на новогодней елке. Надо смотреть, как это выглядело, — пояснил Юрий Стоянов специально для «Парламентской газеты». — Если смешно, весело и талантливо, то все нормально. Если там были какие-то элементы трансвестизма, непристойного поведения, то это дурь, конечно. Универсального подхода тут нет и быть не может».

Вместе с тем Юрий Стоянов отметил, что принятый закон допускает слишком уж широкое толкование. А никаких критериев к нему, которые позволили бы четко отделять пропаганду от непропаганды, до сих пор не вышло.

«На мой взгляд, должно быть сформировано некое экспертное сообщество, максимально широкое, — предложил актер. — В том числе с участием психологов, включая детских, и профильных специалистов — литературоведов, искусствоведов. Они, может быть, расскажут нашим законодателям, что, к примеру, в шекспировском театре актрис не было вообще, а все женские роли играли мужчины и никакой пропаганды и уголовщины в этом никто никогда не усматривал. Но, подчеркну, это должно быть именно сообщество. Не четыре человека, которые ненавидят какое-либо явление до зубовного скрежета и максимально стараются его ограничить и запретить, а коллектив грамотных и непредвзятых экспертов».

Шекспира и Милляра запрещать не будут

С этой идеей согласились и в Госдуме. Так, народный артист России, первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и один из авторов нашумевшего закона Николай Бурляев в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что искать во всем подряд запрещенную пропаганду не стоит.

«Безусловно, всех под одну гребенку грести нельзя, — подчеркнул Николай Бурляев. — И прежде чем выносить какое-то решение, следует тщательно разобраться: если, к примеру, есть прямое оправдание или одобрение идей ЛГБТ, то такая постановка или фильм, или книга, или иное художественное произведение нужно запрещать согласно закону. Если же некие элементы, как то же переодевание мужчин в женщин и наоборот, обусловлены внутренней драматургией, если они вынуждены и не несут за собой никакой идеологической нагрузки, то почему бы и нет. Это было и у Шекспира, и в произведениях советских авторов — взять хотя бы «Здравствуйте, я ваша тетя!» или детские сказки с Георгием Милляром, где он мастерски играл Бабу Ягу».

Поддержал парламентарий и идею создать специальную рабочую группу, которая определила бы четкие критерии и условия для применения нового закона.

«Я думаю, такая группа в Госдуме должна появиться, — заключил Николай Бурляев. — Включить туда психологов, представителей правоохранительных органов, духовенства, деятелей культуры, чтобы всем вместе, скажем так, коллективным разумом, принимать правильные установки. Я поговорю об этом и подниму этот вопрос».