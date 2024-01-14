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Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев. Об этом заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы швейцарского дипведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине.

Захарова назвала условие для начала переговоров по Украине
© ТАСС

"Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления", - отметила Захарова.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, выступая на пресс-конференции в Давосе, сказал, что ведется работа по присоединению России к дискуссиям по Украине при посредничестве других стран, отметив, что проводить мирную конференцию без участия РФ невозможно.

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"Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", - подчеркнула дипломат.

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