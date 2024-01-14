Президент России Владимир Путин помнит все свои обещания и планы, а также непосредственно участвует в их исполнении, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер бережно хранит личные письма до тех пор, пока не обработает их и не примет решение, отметил Песков. Кроме того, президент помнит о всех своих обещаниях.

«Это работает совершенно феноменальным образом. Он [Путин] запоминает все свои обещания, все планы, которые он с кем-то построил», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков уточнил, что глава государства не только все запоминает — он лично реализует планы, назначает дату, время.