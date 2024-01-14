Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что освоение Дальнего Востока и Арктики является важным фактором развития России. Он добавил, что за этими регионами — будущее страны, пишет ТАСС.

«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой», — уточнил российский лидер.

Путин заметил, что следует осваивать эти территории, так как на них сосредоточены минеральные ресурсы, логистика, производство. Кроме того, добавил он, на Дальнем Востоке есть рынки сбыта, а партнерство, в том числе технологическое, «становится все интереснее и интереснее».