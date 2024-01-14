Яровая не исключила связь "болезни X" с билогическим проектом Пентагона

Ответы на причины новых пандемий и биоугроз надо искать внутри опасного военно-биологического проекта Пентагона. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя сообщения о обсуждении так называемой "болезни X".

Ранее стало известно, что дискуссия по этой теме будет вестись в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в городе Давосе с 15 по 19 января. Одной из центральных целей форума, согласно официальному анонсу, станет обсуждение новой болезни, которая в 20 раз смертоноснее COVID-19.

"Информация об обсуждении в ходе Всемирного экономического форума в Давосе "болезни Х", способной в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса, является настораживающей и заслуживает серьезного внимания", - подчеркнула Яровая, слова которой приводит ее пресс-служба.

По ее словам, в парламенте РФ соотнесут информацию на эту тему с установленными в ходе парламентского расследования фактами и выводами. Напомним, что Госдума и Совфед ранее расследовали деятельность американских военных биолабораторий на Украине.

"Результаты нашего парламентского расследования доказательно подтвердили тот факт, что ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать, прежде всего, внутри опасного военного биопроекта Пентагона", - отметила Яровая.