Глава МИД КНДР прибыла в Россию

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в рамках трехдневного официального визита в Россию. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает Reuters.

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Цой Сон Хи прибыла в Москву приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Детали программы ее визита остаются неизвестными.