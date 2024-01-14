Зампред правительства Бурятии ушел в отставку

Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.

«Освободить Луковникова Евгения Валентиновича от замещаемой государственной должности <...> и уволить с 15 января 2024 года», — говорится в указе.

Евгений Луковников работал в правительстве Бурятии с ноября 2017 года.