Зампред правительства Бурятии ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.
«Освободить Луковникова Евгения Валентиновича от замещаемой государственной должности <...> и уволить с 15 января 2024 года», — говорится в указе.
Евгений Луковников работал в правительстве Бурятии с ноября 2017 года.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области. Вместо него российский лидер назначил временно исполняющим губернатора Георгия Филимонова. Позднее Кувшинников стал сенатором от региона.
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