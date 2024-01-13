Захарова высмеяла заявление Шольца о виселицах

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что виселицы не являются аргументом для демократии, выглядит смешно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По словам дипломата, подобные высказывания делает человек, который распоряжается о поставках Украине танков и снарядов. Ранее Шольц также заявил, что призывам к насилиям и личным угрозам нет места в демократии.

Смешно слышать это от человека, который принимает решения о поставках танков и снарядов неонацистскому режиму на Украине, — написала Захарова.

До этого сообщалось, что депутат бундестага Михаэль Кауфманн обратился к правительству ФРГ с требованием объяснить слова Шольца, который ранее заявил о победе России над Украиной. Речь идет о заявлении во время правительственной декларации 28 ноября 2023 года, когда политик высказал предположение относительно последствий поражения Киева. По мнению Кауфманна, такие высказывания должны подтверждаться реальными фактами.