В Госдуме отреагировали на поднятие самолетов ВВС Польши из-за авиации РФ

«На этот чих не нужно реагировать. Они не залетали, насколько я понимаю, на территорию Украины, поэтому пусть совершают свои маневры там. Это влечет за собой некое напряжение вблизи границ Украины, но это не является препятствием для действий наших Вооруженных сил в части уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — считает депутат.