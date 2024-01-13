Слуцкий нашел корыстные мотивы в атаке США на Йемен

Удар США по Йемену является не помощью Саудовской Аравии, а желанием англосаксов «спасти свой карман», заявил на форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, своими действиями Запад рискует развязать третью мировую войну, передает корреспондент NEWS.ru.

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Мы видим сейчас, что произошло в Йемене. Удары по хуситам, — это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги. Они — англосаксонский мир. Рушится транзит через Суэцкий канал, они спасают свой карман, — сказал политик.

Слуцкий добавил, что в скором времени транзит через Суэцкий канал пойдет по другому маршруту. Он напомнил, что сейчас Россия занимается созданием международного транспортного коридора «Север — Юг». Лидер ЛДПР выразил уверенность, что данный маршрут ляжет в основу новой логистической инфраструктуры для большой Евразии.

Мы сегодня становимся центром притяжения для здравых сил, выступающих за мир. <...> Россия является форвардом движения к многополярному миру, — подчеркнул Слуцкий.