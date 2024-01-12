Захарова: зерновая сделка стала коммерческим проектом

Деятельность России по обеспечению глобальной продовольственной безопасности отвечает интересам нуждающихся стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, каких-либо новых предложений по так называемой зерновой сделке Москва не получала.

Мы видели, что за историей с продовольственной сделкой стоит колоссальная пиар-активность — активность рекламных агентств, структур, которые занимаются связями с общественностью, и так далее. Вне зависимости от того, какими рекламными слоганами все это обложено, Россия вносила и вносит значительный вклад в дело обеспечения глобальной продовольственной безопасности. И мы намерены делать это и впредь, — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что Россия неоднократно, в том числе и на высшем уровне, объясняла причины прекращения «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия. По словам представителя МИД, Киев, прикрываясь созданным коридором, неоднократно пытался провести террористические атаки на объекты российской инфраструктуры. Кроме того, отметила Захарова, не выполнялись обязательства по поставкам продовольствия в нуждающиеся страны.

Вместо заявленных гуманитарных целей «черноморская инициатива», если говорить прямо, просто выродилась в сугубо коммерческий проект по обслуживанию экспорта украинской сельхозпродукции и по набиванию карманов мировыми монополистами исключительно из западных стран, — подчеркнула дипломат.

В декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде уже не имеет смысла. По его словам, в настоящее время организация рассматривает новые формы соглашения.