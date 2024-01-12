Матвиенко призвала СМИ содействовать проведению честных выборов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала представителей средств массовой информации (СМИ) при освещении президентской избирательной кампании содействовать тому, чтобы выборы прошли в строгом соответствии с законом, были проведены прозрачно и честно. Об этом спикер верхней палаты заявила в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности "Совет Федерации - палата регионов".

"У граждан должно быть полное доверие к выборам, к их результатам. В огромной степени это обеспечивается благодаря объективному освещению выборов в средствах массовой информации. Поэтому призываю вас со своей стороны содействовать тому, чтобы выборы прошли в строгом соответствии с российским законодательством, чтобы они были подлинно демократическими, прозрачными, честными", - отметила Матвиенко.

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Спикер Совфеда также подчеркнула, что в преддверии выборов уже началась новая волна фейков, дезинформации, откровенной лжи "с той стороны".

"Но уверена, что такие информационные провокации разобьются о профессионализм российских журналистов. Важно давать отпор любым попыткам вмешаться в избирательную кампанию извне", - сказала она.

Кроме того, Матвиенко добавила, что комиссия Совета Федерации по защите суверенитета Российской Федерации будет фиксировать, обнародовать и анализировать все появляющиеся факты вмешательства в избирательную кампанию.

О выборах

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев - бьюти-блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), БорисНадеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).