Песков заявил, что Путин обязательно посетит Якутию

"Так же, как он [Путин] в итоге приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он в итоге еще раз приедет в Якутск", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.