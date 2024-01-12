Джабаров допустил повторение нефтяного кризиса 1973 года

«Эскалация конфликта между Западом и хуситами может привести к повторению сценария арабо-израильской войны Судного дня, когда сильно взлетели цены на нефть и газ и наступил энергетический кризис в США и Западной Европе. Таким мнением поделился 12 января в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Американский президент Джо Байден назвал военные действия ответом на угрозу свободному судоходству и выразил готовность продолжать обстрелы. В Белом доме утверждают, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран.

Хуситы также заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.

По мнению Джабарова, действия союзников были ожидаемы на фоне нескольких операций хуситов против кораблей, которые направлялись в Красное море. При этом сенатор подчеркнул, что никто не ожидал такой масштабной атаки. Сообщалось, что военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

«Отбомбились и предупредили, что это только начало, в случае дальнейшей эскалации конфликта между ними и хуситами, операция будет продолжена», — отметил Джабаров.

По мнению сенатора, хуситы не оставят ни одного удара без ответа. Это придет к нестабильности на трансконтинентальном морском пути, под угрозой окажется безопасность нефтяных танкеров, прогнозирует парламентарий.