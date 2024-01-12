Посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам в Эквадоре

"Рекомендуем избегать мест вблизи тюрем, вокруг которых чаще всего происходят столкновения преступников с силовиками. Я прошу внимательно следить за нашей информацией и за информацией из эквадорских источников на русском языке. И желательно это проверять у нас, потому что иногда появляется информация, не соответствующая действительности", - заявил Спринчан.