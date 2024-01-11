Журова назвала призыв Эстонии к атаке РФ «настоящей провокацией»

Призыв атаковать Россию расстраивает, но не удивляет. В угоду своим западным хозяевам они работают по уже известному нам сценарию, по методичке, как я люблю говорить. И они ожидают, что мы в ответ также призовем наносить по ним удары или выставим танки на границах. Это самая настоящая провокация, на которую мы не поведемся. Мы продолжим выполнять задачи в зоне СВО, — пояснила Журова.