Памфилова: ЦИК предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты РФ

Центризбирком РФ обратится после проведения избирательной кампании к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ, чтобы его не использовали преждевременно. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии.

"Поскольку в законодательстве у нас есть понятие "выдвинутый кандидат", "зарегистрированный кандидат", вокруг этого есть определенное недопонимание. <...> Мы со своими коллегами посоветовались и после уже избирательной кампании попросим, обратимся с предложением к нашим законодателям, чтобы все-таки упорядочить это высокое звание, статус кандидата в президенты.

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Поскольку мы сейчас видим, это было и в прошлых кампаниях и сейчас, когда выдвинулись, например, 33 человека и они уже даже, не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами", - сказала Памфилова.

Она добавила, что если человек претендует на "столь высокое звание", он должен "провести грамотно, в соответствии с законом все процедуры, связанные с этим выдвижением".

По мнению Памфиловой, уточнение статуса кандидата в президенты РФ позволит отсечь от спекуляций неуравновешенных и невежественных людей, которые, не понимая процедуры, начинают "вводить людей в заблуждение, устраивая многочасовые скандалы".

О кандидатах

На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Владимира Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.