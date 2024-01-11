Президент России Владимир Путин во время общения с хабаровскими предпринимателями заявил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии — он «следующий после Господа». Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи Путина акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала, что чуть больше года назад на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, которая привела к гибели около полумиллиона куриц. Однако, с «божьей помощью, с верой губернатора», двум птицефабрикам удалось в декабре произвести 25 млн яиц для обеспечения местных жителей.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии», — пошутил в ответ Путин.