Путин заявил о планах посетить Курилы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока и Арктики в Хабаровске заявил, что когда-нибудь посетит Курильские острова. Lenta.ru

"Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду", - сказал глава государства. ТАСС