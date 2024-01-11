Путин заявил о планах посетить Курилы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока и Арктики в Хабаровске заявил, что когда-нибудь посетит Курильские острова. Lenta.ru
"Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду", - сказал глава государства. ТАСС
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств. RT на русском