Путин: Россию «душат и давят со всех сторон»
Президент утверждает, что страна стала первой по экономике в Европе и пятой - в мире
Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями. При этом, заявил он, если смотреть по подушевому показателю, РФ еще есть, над чем работать.
"Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе - номер один", - утверждает президент РФ.
"По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения - нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать", - добавил глава государства.