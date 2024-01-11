Путин: Россию «душат и давят со всех сторон»

"Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе - номер один", - утверждает президент РФ.



"По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения - нам еще надо стараться. Поэтому тут есть, над чем работать", - добавил глава государства.