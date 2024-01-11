Путину представили мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

Президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки на Дальний Восток представили мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Правительство России 9 января утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Согласно планам, в городах пройдет обновление жилищного фонда, будут построены социальные объекты, проведено благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также запланировано развитие курортных зон.

Мастер-планы подготовлены для Анадыря, Арсеньевска, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска.

Так, например, мастер-план Хабаровска подразумевает его превращение в "город самобытных и самодостаточных районов", предусмотрено создание Дальневосточного художественного музея, благостуройство ряда улиц и объединение набережной в единое пространство.