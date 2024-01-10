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В Кремле рассказали о частных разговорах Путина с Шойгу

Президент России Владимир Путин ежедневно общается с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова передает РИА Новости.

Путин и Шойгу проводят частные разговоры по несколько раз в день, сообщил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, поднял ли президент в общении с министром вопросы, ставшие предметом его обсуждения с вдовами участников спецоперации.

По словам пресс-секретаря, Минобороны проделало гигантскую работу по решению вопросов участников спецоперации. Однако с учетом масштабов боевых действий накладки и проблемы неизбежны, рассказал он.

Песков: масштаб СВО большой, некоторые накладки неизбежны

Также Песков во время общения с журналистами заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе по Украине. Он напомнил, что в соседнем государстве продолжает действовать указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Вследствие этого специальная военная операция будет продолжаться, подытожил Песков.

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