США превратили когда-то уважаемую Организацию Объединенных Наций в инструмент построения собственного однополярного мира и сделали все, чтобы разрушить основы мирового порядка. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она указала, что США потребовалось 78 лет, чтобы «оседлать ООН», превратив ранее уважаемую международную организацию в политический инструмент построения собственного монополярного мира». Более того, по мнению Ковитиди, Соединенные Штаты сделали все, чтобы «разрушить основу мирового порядка, беспринципно вмешиваясь во все вопросы мира и безопасности, раскачивая мировую систему безопасности, лишая суверенные государстве независимости, захватывая их территории, прикарманивая полезные ископаемые».

«Результатом политики США стала армия беженцев, заполнившая Европу, бедность и заболевания, искусственно производимые в американских военных биолабораториях. Зарабатывая на войне и оружии, США мало заботятся о защите окружающей среды и планеты в целом», — добавила она.