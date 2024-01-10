Песков назвал отчасти рискованной поездку Путина на снегоходе

"Официально зимник еще не открылся. Он, оказывается, официально откроется только в феврале месяце, - рассказал Песков. - На самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются. Все соотносят массу машины". "Толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта", - уточнил он.