Путин проехался по Чукотке на снегоболотоходе «Хищник»

Президент РФ Владимир Путин для передвижения по Анадырю выбрал снегоболотоход «Хищник» тюменского производства. Об этом сообщает информцентр правительства Тюменской области в Telegram.

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«Путин выбрал тобольский «Хищник» для поездки по Анадырю», — указывается в публикации.

Согласно данным регионального информцентра, производство и выпуск таких внедорожников находится в Тобольском районе Тюменской области, вездеходы собирают на двух площадках.

Незадолго до этого стало известно, что глава государства во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Вездеход оснащен огромными колесами со сверхнизким давлением, которые больше, чем у стандартного внедорожника.

Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался.