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Врач Клосс назвал отличным состояние здоровья Путина

Президент России Владимир Путин находится в отличном состоянии здоровья, у него бодрый голос и походка. Об этом заявил заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс.

Врач оценил состояние здоровья Путина
© РИА Новости

«У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос — бодрый голос, походка — бодрая походка», — приводит РИА Новости его слова.

Клосс подчеркнул, что российский лидер понятно и доступно доносит свои мысли.

Ранее Путин призвал россиян сделать спорт частью своей жизни и поддерживать здоровье с помощью зарядки, а не таблеток.

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