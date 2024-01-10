Врач оценил состояние здоровья Путина

Президент России Владимир Путин находится в отличном состоянии здоровья, у него бодрый голос и походка. Об этом заявил заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс.

«У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос — бодрый голос, походка — бодрая походка», — приводит РИА Новости его слова.

Клосс подчеркнул, что российский лидер понятно и доступно доносит свои мысли.