Президент России Владимир Путин рассказал об изменениях в своем графике. Ему пришлось отказаться от запланированной поездки в Якутию из-за нелетной погоды.

Об этом Путин рассказал на встрече с жителями Анадыря. В среду, 10 января, Путин впервые приехал на Чукотку. Это первая региональная поездка главы государства в новом году. Ранее предполагалось посетить еще и Якутию, однако от этого пришлось отказаться.