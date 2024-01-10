Путин сообщил, что отменил поездку в Якутию из-за нелетной погоды
Президент России Владимир Путин рассказал об изменениях в своем графике. Ему пришлось отказаться от запланированной поездки в Якутию из-за нелетной погоды.
Об этом Путин рассказал на встрече с жителями Анадыря. В среду, 10 января, Путин впервые приехал на Чукотку. Это первая региональная поездка главы государства в новом году. Ранее предполагалось посетить еще и Якутию, однако от этого пришлось отказаться.
- Вот я собирался сейчас в Якутию лететь. Там самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию, - рассказал Путин.
Он добавил, что это сбой из-за транспортной схемы. И пообещал, что в дальнейшем все равно посетит этот регион.