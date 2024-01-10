«Вычесали всю теплицу»: Путину рассказали о спросе на чукотские огурцы

Одна из сотрудниц теплицы рассказала, что еще три года назад на этом месте был лишь пустой фундамент.

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Также она уточнила, что из-за Нового года сейчас огурцов стало меньше, так как «спрос ажиотажный».

- Съели? – поинтересовался Владимир Путин.

- Конечно, съели! Вычесали всю теплицу, - ответила сотрудница.

Путин внимательно осмотрел урожай овощей и выразил свои впечатления, оценив их словом «супер».

Этот визит главы государства стал первой его поездкой в 2024 году и первым визитом на Чукотку. Путин ранее уже выражал желание посетить этот регион, и сегодняшняя поездка стала реализацией этого плана.

В аэропорту Анадыря на президента ожидали специальные автомобили «Хищник», предназначенные для передвижения по снежным участкам.