«Вычесали всю теплицу»: Путину рассказали о спросе на чукотские огурцы

«Новый год прошел, все съели, вычесали всю теплицу»: Путину рассказали об ажиотажном спросе на чукотские огурцы
Одна из сотрудниц теплицы рассказала, что еще три года назад на этом месте был лишь пустой фундамент.
Также она уточнила, что из-за Нового года сейчас огурцов стало меньше, так как «спрос ажиотажный».
- Съели? – поинтересовался Владимир Путин.
- Конечно, съели! Вычесали всю теплицу, - ответила сотрудница.
Путин внимательно осмотрел урожай овощей и выразил свои впечатления, оценив их словом «супер».
Этот визит главы государства стал первой его поездкой в 2024 году и первым визитом на Чукотку. Путин ранее уже выражал желание посетить этот регион, и сегодняшняя поездка стала реализацией этого плана.
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