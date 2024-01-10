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Захарова: Россия осуждает методы группировок в Эквадоре и захват заложников

Россия осудила террористические методы группировок в Эквадоре, в числе которых — захват заложников. Такое заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовали на сайте.

В российском МИД осудили методы группировок в Эквадоре
© РИА Новости

По ее словам, Россия рассчитывает, что власти Эквадора смогут «поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов». Также Захарова выразила надежду, что беспорядки удастся ликвидировать собственными силами и вернуть контроль над страной.

До этого стало известно, что 29 зданий зданий, в том числе пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль. По данным издания Primicias, в связи со сложившейся в Эквадоре ситуации несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля решили закрыться 9 января раньше срока. Государственные учреждения и подразделения средств массовой информации призвали своих сотрудников эвакуироваться.

Ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

8 января в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности. Президент Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Ранее обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике.

Политика
Мария Захарова
МИД России
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