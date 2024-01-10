В российском МИД осудили методы группировок в Эквадоре

Россия осудила террористические методы группировок в Эквадоре, в числе которых — захват заложников. Такое заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовали на сайте.

По ее словам, Россия рассчитывает, что власти Эквадора смогут «поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов». Также Захарова выразила надежду, что беспорядки удастся ликвидировать собственными силами и вернуть контроль над страной.

До этого стало известно, что 29 зданий зданий, в том числе пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль. По данным издания Primicias, в связи со сложившейся в Эквадоре ситуации несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля решили закрыться 9 января раньше срока. Государственные учреждения и подразделения средств массовой информации призвали своих сотрудников эвакуироваться.

Ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

8 января в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности. Президент Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.