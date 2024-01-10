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Путин счел странным расположение аэропорта на Чукотке

Президент России Владимир Путин впервые посетил Чукотку и удивился расположению местного аэропорта.

Путин счел странным расположение аэропорта на Чукотке
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"Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город - с другой. Странновато", - сказал глава государства в ходе осмотра круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре.

Путин допустил при этом, что "наверное, был какой-то смысл" при выборе такого места для аэропорта.

Хозяйка теплицы Наталья Макатрова рассказала, что местные жители говорят о необходимости строительства моста.

"Но нас здесь живет 12 тысяч человек в городе, какой мост", - заметила она.

Президент также обратил внимание, что на Чукотке работает атомная электростанция.

"Работает, она же будет не одна, я так понимаю. Мы же будем Севморпуть развивать", - отозвалась Макатрова.

"К этому идем", - заверил Путин.

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