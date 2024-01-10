Глава Рослесхоза ответил на разговоры о Китае, вырубающем Сибирь

Глава Рослесхоза назвал мифом разговоры о Китае, вырубающем Сибирь
Глава Рослесхоза Иван Советников назвал мифом утверждение о том, что "Китай скоро вырубит всю Сибирь". Он уточнил, что в России можно вырубать ежегодно порядка 600 млн кубометров леса, тогда как заготавливается только треть от этого объема.
"В среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть меньше, чем треть от того, сколько можно рубить", - пояснил Советников в интервью РИА Новости.
Глава Рослесхоза добавил, что уже несколько лет подряд в России сажают больше леса, чем вырубают.
Советников также напомнил, что лес - это возобновляемый природный ресурс, и посоветовал не бояться, что кто-то его вырубит .
"Мы за этим очень пристально следим", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Рослесинфорг в 2024 году проверит 20,3 млн гектаров леса.