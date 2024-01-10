Глава Рослесхоза ответил на разговоры о Китае, вырубающем Сибирь

Глава Рослесхоза Иван Советников назвал мифом утверждение о том, что "Китай скоро вырубит всю Сибирь". Он уточнил, что в России можно вырубать ежегодно порядка 600 млн кубометров леса, тогда как заготавливается только треть от этого объема.

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"В среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть меньше, чем треть от того, сколько можно рубить", - пояснил Советников в интервью РИА Новости.

Глава Рослесхоза добавил, что уже несколько лет подряд в России сажают больше леса, чем вырубают.

Советников также напомнил, что лес - это возобновляемый природный ресурс, и посоветовал не бояться, что кто-то его вырубит .

"Мы за этим очень пристально следим", - подчеркнул он.