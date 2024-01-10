Путин впервые приехал на Чукотку

Президент Владимир Путин 10 января впервые прилетел на Чукотку с рабочей поездкой.

Как сообщает ТАСС, глава государства ранее сетовал, что до сих пор не смог посетить все регионы страны и хотел бы побывать на Чукотке. Президент только раз посещал Чукотку, но тогда — в 2008 году — этот пост занимал Дмитрий Медведев.

Для Путина эта поездка в регионы первая в 2024 году. За прошлый год он посетил более 20 субъектов РФ, в том числе в новые регионы.