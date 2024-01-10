Посольство РФ обратилось к россиянам на фоне беспорядков в Эквадоре
Российское посольство в Эквадоре посоветовало россиянам воздержаться поездок по территории страны или её посещения на фоне объявления внутреннего вооруженного конфликта и ухудшения криминогенной обстановки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию дипломатической миссии в Telegram-канале.
Как говорится в сообщении, в результате столкновений полиции и членов преступных группировок имеются жертвы среди гражданского населения и сотрудников полиции. В данный момент нет сведений о том, что есть ли среди пострадавших граждане РФ.
«В связи с вышеизложенным, посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время», — указано в публикации.
Ранее президент Эквадора Даниэль на фоне побега лидеров крупнейших банд из тюрем и серии бунтов установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы и восстановить контроль над пенитенциарной системой. Страну охватили беспорядки — преступники в ночь на вторник стали жечь автобусы и автомобили, в Гуаякиле зафиксированы случаи использования самодельных взрывных устройств. Полиция сообщает, что преступники похитили минимум семь сотрудников правоохранительных органов в Кито и городе Мачала.