Посольство РФ обратилось к россиянам на фоне беспорядков в Эквадоре

Российское посольство в Эквадоре посоветовало россиянам воздержаться поездок по территории страны или её посещения на фоне объявления внутреннего вооруженного конфликта и ухудшения криминогенной обстановки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию дипломатической миссии в Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, в результате столкновений полиции и членов преступных группировок имеются жертвы среди гражданского населения и сотрудников полиции. В данный момент нет сведений о том, что есть ли среди пострадавших граждане РФ.

«В связи с вышеизложенным, посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время», — указано в публикации.