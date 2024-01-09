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МИД РФ: посольство США не обращалось за доступом к арестованному Вудлэнду

Посольство США не обращалось в Министерство иностранных дел России по вопросу предоставления консульского доступа к американскому гражданину Роберту Вудлэнду, арестованному в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ прокомментировали арест гражданина США Вудлэнда
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9 января стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Вудлэнда по обвинению в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

В МИД РФ заверили, что вопросом по консульскому доступу занимаются правоохранительные органы.

Американца арестовали в Москве за наркотики

В конце декабря ФСБ РФ сообщала, что международная преступная группировка использовала территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков и пыталась реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. При задержании с поличным у двух граждан России изъяли партию в 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт мог принести наркогруппировке не менее 6,5 миллиарда рублей.

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