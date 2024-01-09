В МИД РФ прокомментировали арест гражданина США Вудлэнда

Посольство США не обращалось в Министерство иностранных дел России по вопросу предоставления консульского доступа к американскому гражданину Роберту Вудлэнду, арестованному в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

В конце декабря ФСБ РФ сообщала, что международная преступная группировка использовала территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков и пыталась реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. При задержании с поличным у двух граждан России изъяли партию в 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт мог принести наркогруппировке не менее 6,5 миллиарда рублей.