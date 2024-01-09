Политолог рассказал, какие темы затронут Путин и Эрдоган во время переговоров

Президент Владимир Путин объявлял в декабре о планах провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года. В администрации главы Турции подтвердили, что занимаются проработкой этого вопроса. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, какие темы могут затронуть лидеры двух стран в ходе переговоров.

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По его словам, Путин и Эрдоган будут обсуждать внешнеполитические вопросы.

— Тут есть о чем поговорить. Это и Южный Кавказ, это и та же зерновая сделка, хотя уже в меньшей степени, — уточнил он в комментарии «360».

Журавлев объяснил, что Турция не может в одиночку осуществлять зерновую сделку, и ей придется проводить переговоры с другими странами.

Также лидеры России и Турции могут затронуть тему Ближнего Востока и конфликт между Израилем и ХАМАС, а также вопросы, связанные с черноморскими проливами.