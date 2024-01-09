ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента РФ

Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ на пост главы государства. Решение приняли на заседании комиссии.

Харитонов был выдвинут в президенты на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы на участие в выборах в ЦИК. КПРФ - парламентская партия, поэтому ее представителю не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.