Пушков напомнил шведам о Полтаве

Поражение в Северной войне не дает покоя Швеции, которая призывает готовиться к новым конфликтам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

По его словам, некоторые шведские военные и журналисты «чуть ли не мечтают о войне».

«Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой», — заявил парламентарий.