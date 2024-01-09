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Пушков напомнил шведам о Полтаве

Поражение в Северной войне не дает покоя Швеции, которая призывает готовиться к новым конфликтам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

Пушков напомнил шведам о Полтаве
© ТАСС

По его словам, некоторые шведские военные и журналисты «чуть ли не мечтают о войне».

«Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой», — заявил парламентарий.

Он считает, что в Швеции используют «антироссийскую паранойю», чтобы придать стране геополитическую важность, которой у нее нет. Как отметил Пушков, у шведских политиков «чешутся руки».

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