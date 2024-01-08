Пушилин сделал заявление о «преемниках» Зеленского

Фамилии возможных преемников Владимира Зеленского неважны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Украина уже потеряла свою субъектность, поэтому изменение фамилии главы страны не важно, передает РИА «Новости».