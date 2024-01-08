Пушилин сделал заявление о «преемниках» Зеленского

Пушилин сделал заявление о «преемниках» Владимира Зеленского
Фамилии возможных преемников Владимира Зеленского неважны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, Украина уже потеряла свою субъектность, поэтому изменение фамилии главы страны не важно, передает РИА «Новости».
По данным Службы внешней разведки России, возможным преемником Зеленского рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (включен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и мэра Киева Виталия Кличко.