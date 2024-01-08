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Пушилин сделал заявление о «преемниках» Владимира Зеленского

Фамилии возможных преемников Владимира Зеленского неважны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сделал заявление о «преемниках» Зеленского
© РИА Новости

По его словам, Украина уже потеряла свою субъектность, поэтому изменение фамилии главы страны не важно, передает РИА «Новости».

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По данным Службы внешней разведки России, возможным преемником Зеленского рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (включен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и мэра Киева Виталия Кличко.