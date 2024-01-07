Каких законов ждать в весеннюю сессию: планы депутатов

В 2024 году весенняя сессия Госдумы пройдет с 9 января по 4 августа. Какие законопроекты рассмотрят народные избранники?

© Российская Газета

По думским планам, с 9 по 14 января запланирована региональная неделя: депутаты будут работать с избирателями в своих округах. С 15 по 28 января в Госдуме будут проходить пленарные заседания, заседания Совета Думы, комитетов и комиссий.

Видео дня

Завершающие весеннюю сессию пленарные заседания пройдут с 8 по 28 июля. С 29 июля по 4 августа парламентарии будут работать в регионах.

Перечень приоритетных для Госдумы законопроектов пока официально не определен - он будет размещен в думской базе. Однако депутаты сообщали о некоторых планах.

Для защитников страны

В первые дни весенней сессии в Госдуму будут внесены инициативы по уравниванию статусов и льгот для всех участников спецоперации, заявил журналистам глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Рассмотрение будет оперативным.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что все добровольцы должны быть уравнены в правах с военнослужащими, напомнил депутат. Как уточнил Картаполов, речь будет идти об уравнивании прав в том числе и родных и близких участников СВО.

Также готовятся к рассмотрению нормы об упрощении оформления для участников СВО и их родных целого ряда документов, например, на недвижимость и наследство, заявляли в "Единой России".

Председатель комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил "РГ" о продолжении работы над законопроектом о возможности включения участников специальной военной операции, а также членов их семей в состав членов жилищно-строительных кооперативов. Им государство предоставляет в безвозмездное срочное пользование земельные участки под строительство жилья. "Это - дополнительный способ поддержки наших бойцов. Создаются равные условия для участников СВО при решении жилищных проблем. Развитие строительных кооперативов влияет на развитие строительного комплекса страны", - отметил Сергей Гаврилов.

Против онлайн-насилия

Пакет законопроектов, которые запрещают так называемые треш-стримы и устанавливают ответственность за их распространение, также ожидается к принятию в весеннюю сессию. Первый из внесенных законопроектов предусматривает изменения в Уголовной кодекс, второй - в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, организаторов и участников треш-стримов могут оштрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций.

Отметим, что еще в 2020 году сенатор Алексей Пушков поднял вопрос о подготовке данных изменений на заседании Совета Федерации. Спикер палаты Валентина Матвиенко тогда поддержала разработку соответствующих законодательных норм. О необходимости таких поправок в Совфеде заговорили после нашумевшего случая: большой резонанс тогда вызвала смерть в прямом эфире тридцатилетней женщины, которую автор трансляции выставил голой на мороз.

И это далеко не единый случай. Так, в начале 2022 года волгоградский стример избивал своих мать и бабушку в прямом эфире. А в апреле 2023 года в Ивановской области арестовали 33-летнего местного жителя, который перед камерой бил ребенка. В том же году в Нижнем Тагиле мужчина причинял увечья своей собаке, ведя трансляцию зверств.

О семейной жизни

Масштабным документом для сессии может стать закон о статусе и мерах поддержки многодетных. Разработанный специальной рабочей группой закон на эту тему направлен в правительство. В пользу его поддержки говорит тот факт, что президент РФ Владимир Путин четко дал получение кабмину оперативно установить федеральный статус многодетной семьи.

В начале сессии депутаты собираются принять решение о введении реестра должников по алиментам, заявляла зампред Госдумы Анна Кузнецова. Неправильно, когда мама, которая осталась одна с ребенком, обивает пороги, чтобы выбить алименты, считает вице-спикер.

В перечень будут включаться сведения только о тех должниках по алиментам, которые привлечены к административной и уголовной ответственности, а также находятся в розыске, уточнял ранее депутатам замминистра юстиции Андрей Логинов.

О борьбе с утечками

Разработаны и готовятся к рассмотрению и законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление ответственности за утечку персональных данных и другие правонарушения в этой сфере.

Так, за утечку в объеме 10 тысяч строк конфиденциальных данных размер штрафа в случае принятия поправок составит от 3 до 5 миллионов рублей, до 100 тысяч - 5-10 миллионов рублей, более 100 тысяч - до 15 миллионов. За повторную утечку планируется назначать оборотные штрафы в размере от 0,1 до 3% годовой выручки компании за предыдущий отчетный год, но не менее 15 и не более 500 миллионов рублей.

Первый замглавы Совфеда Андрей Турчак ранее уточнял, что уголовная ответственность документами предусматривается как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили подзаработать, сливая персональные данные. Для тех, кто вывозит данные граждан за рубеж для продажи или передачи, предусматривается наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Если утечка повлекла вред жизни или здоровью граждан, наказание может составить 10 лет лишения свободы.

О борьбе с дебошем во дворах

Законопроект о борьбе с так называемыми "наливайками" принят в первом чтении, и в весеннюю сессию ожидается окончательное принятие. Это поможет бороться с шумом во дворах. Если законопроект будет принят, регионы смогут жестче регулировать торговлю алкоголем - в частности, запрещать розничную торговлю и торговлю слабоалкогольными напитками в таких псевдокафе. Кроме того, "наливайки" не смогут днем работать как магазин, а по ночам как бы превращаться в кафе и продолжать торговать спиртным. Также регионы смогут вводить ограничения по времени при продаже алкоголя в розницу в объектах общественного питания в жилых домах или рядом с ними.

Депутат ГД Сергей Алтухов в комментарии "РГ" подчеркнул, что необходимо расширить полномочия регионов в этой сфере, чтобы дать возможность пресекать деятельность заведений, "которые из магазинов с наступлением определенного времени превращаются в общепит".

Также парламентарий рассказал о других "алкогольных" изменениях. Он рассчитывает, что второе чтение пройдут важные инициативы по регулированию работы "летников" - при наличии лицензии на торговлю алкоголем в основном здании ее действие распространится и на сезонные площадки. Из важных, по его оценке, - проект о возможности рекламы винных хозяйств.

Также готов к рассмотрению законопроект о лицензировании для торговли алкоголем каждой точки при снижении втрое стоимости лицензии. По оценке Алтухова, эти нововведения помогут очистить рынок от нелегального алкоголя и уравняют условия торговли для крупных сетей и небольших магазинов, особенно в сельской местности.

Туризм будут развивать

В планах работы депутатов - совершенствование законодательства, которое направлено на развитие внутреннего туризма.

Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди") сказал "РГ", что готовится базовый закон о туризме.

"Работа ведется всю осеннюю сессию, идут консультации с Минэкономразвития РФ и экспертным сообществом", - отметил он.

По словам депутата, структура закона была утверждена 29 августа 2023 на итоговой стратегической сессии с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"На сегодняшний день мы определились с понятийным аппаратом: кто такой "турист", что такое "туристический продукт", что такое "комплексная туристическая услуга", - заявил депутат. - Дадим определение круизному туризму. Ведется работа над определением "агрегатор туристической отрасли".

Он также назвал важным законопроект о гостевых домах, который прошел первое чтение. "Мы намеренно предлагаем его внедрение в качестве эксперимента, как в свое время было сделано для закона о курортном сборе", - отметил парламентарий.

Другое

Недавно принятый закон о занятости уже вскоре ожидают изменения. Принять корректировки могут уже в весеннюю сессию.

По словам члена профильного комитета Светланы Бессараб, предлагается более подробно прописать нормы о занятости участников СВО и меры по трудоустройству инвалидов, а также положения о профессиональном образовании безработных.

Еще один законопроект, вызывающий бурные споры, - о краткосрочной аренде жилья. Второе чтение законопроекта запланировано на весеннюю сессию. Урегулировать вопросы краткосрочной аренды ранее потребовал Конституционный суд.

Пройдет в Госдуме работа и над обеспечением дополнительных гарантий защиты прав граждан в делах о банкротстве, рассказал глава профильного комитета Сергей Гаврилов. В частности, на это направлен законопроект, дающий преимущество покупки при реализации имущества лицам, являющимся с должником сособственниками такого имущества. Цена доли должника в праве общей совместной собственности будет определяться на основе рыночной стоимости.