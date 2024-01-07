Песков: Путин в курсе аварийного отключения тепла в домах Подмосковья

Президент в курсе всего. Тем более таких аварийных ситуаций. Все службы работают в авральном режиме днем и ночью. За последние 10-20 лет проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ: трубы главным образом, котельные и так далее. Но даже за два десятилетия обновить все невозможно, — сказал Песков.