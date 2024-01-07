На выборы президента России пригласили наблюдателей из ЦИК Бангладеш

Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ пригласили коллег из Бангладеш посетить в качестве наблюдателей запланированные на март президентские выборы в России. Об этом рассказал член ЦИК РФ Андрей Шутов.

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По его словам, приглашение было отправлено от имени председателя комиссии Эллы Памфиловой лично главе бангладешского избиркома Кази Хабибулу Авалу.

— Приглашение было с признательностью принято, — цитирует слова Шутова ТАСС.

8 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил об участии в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. На следующий день первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил о начале формирования необходимой по закону группы избирателей.