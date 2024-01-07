На выборы президента России пригласили наблюдателей из ЦИК Бангладеш
Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ пригласили коллег из Бангладеш посетить в качестве наблюдателей запланированные на март президентские выборы в России. Об этом рассказал член ЦИК РФ Андрей Шутов.
По его словам, приглашение было отправлено от имени председателя комиссии Эллы Памфиловой лично главе бангладешского избиркома Кази Хабибулу Авалу.
— Приглашение было с признательностью принято, — цитирует слова Шутова ТАСС.
8 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил об участии в выборах президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. На следующий день первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил о начале формирования необходимой по закону группы избирателей.
С 23 декабря в Москве ведется сбор подписей в поддержку решения действующего президента о выдвижении на выборы главы государства. В настоящее время в городе работают порядка 50 точек сбора подписей. Учитывая зимний сезон, их расположили в торговых центрах и общественных пространствах.