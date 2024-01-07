Титов: граждане РФ совершают больше преступлений, чем мигранты

Страх граждан РФ перед мигрантами не имеет оснований. По статистике МВД РФ, россияне совершают больше преступлений, чем приезжие. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», — передает РИА Новости слова Титова.

Он добавил, что страх перед мигрантами безоснователен.

По словам Титова, негативное отношение к мигрантам существует и потому, что люди опасаются нехватки рабочих мест. Омбудсмен заявил, что это не так. У граждан России есть все возможности применить свои знания и силы в любой профессии и отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ нуждается в мигрантах. По его словам, на рынке труда есть потребность в кадрах, поэтому страна заинтересована в квалифицированной рабочей силе. Президент добавил, что в России нужно открывать больше русских школ для приезжих.

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