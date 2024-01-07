Путин рассказал, как вернул икону из Нью-Йорка
После рождественской службы в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово в Ново-Огарево президент России Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону. Эта святыня раньше принадлежала жене московского генерал-губернатора Сергея Александровича.
«Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее привез и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — приводят слова президента РФ «Известия».
Президент отметил, что потом принял решение привезти икону в церковь. Поскольку церковь была домовым храмом для семьи московского генерал-губернатора.
В Рождество Путин отметил особую роль ценностей, проповедуемых православием в российской истории. По его мнению, эти ценности являются нравственной опорой общества. Президент призвал признать вклад института церкви в сбережение отечественного исторического, культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения.