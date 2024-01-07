Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с праздником Рождества Христова и отметил вклад главы государства в сохранение нравственных ценностей в стране. Он отметил, что взаимодействие церкви, власти и общества и дальше будет помогать сплочению народа и патриотическому воспитанию молодежи, говорится в телеграмме в адрес Путина.

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым и новолетием. <...> Выражаю вам сердечную признательность за неизменное внимание к трудам Русской православной церкви, направленным на сохранение народных святынь, защиту веры и непреходящих нравственных ценностей, воплощение в жизнь различных просветительских и благотворительных инициатив, — говорится в сообщении.

Глава РПЦ напомнил, что в праздничные дни церковь призывает верующих делать добрые дела, заботиться о ближних. Он также пожелал главе государства крепкого здоровья и успехов на благо страны.

В рождественскую ночь патриарх Кирилл также обратился к россиянам и пожелал им озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов». Он призвал людей поступать в соответствии с божественными заповедями.