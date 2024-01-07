Путин назвал Бердяева и Канта в числе любимых философов

Президент России Владимир Путин рассказал, что среди писателей-философов ему близки Николай Бердяев и Иммануил Кант. Глава государства пообщался в канун Рождества с семьями Героев, погибших в СВО.

На вопрос, а кто еще, президент сказал: "Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как".