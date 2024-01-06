Косачев призвал уточнить понятие «геноцид» в международном праве

Необходимо уточнить понятие «геноцид» в международном праве, которое было предложено еще в 1940-е годы применительно к преступлениям нацистской Германии против евреев — сегодня многие страны совершают деяния, балансирующие между расовой дискриминацией, этноцидом и собственно геноцидом. Такое мнение на своей странице в соцсетях выразил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

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Он обратил внимание, что в МИД ФРГ вслед за властями США заявили, что не считают действия Израиля в Газе геноцидом, а действия ЦАХАЛ, по мнению Берлина, не подпадают под действие конвенций.

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«Запад не в первый раз использует международное право, будто бы это не сложная система правовых норм, а примитивный набор слов для заголовков в СМИ. Достаточно громко ляпнуть, мол, «в Палестине не геноцид», а «на Украине — геноцид», и вот у западного обывателя складывается «нужное» представление о происходящих событиях», — заметил сенатор.

Косачев задался вопросом, почему ЦАХАЛ, будучи официальной армии страны, имеет иммунитет от применения конвенций, а также почему комментарии об этом приводят представители других государств, когда как соответствующий вопрос решается Международным Судом ООН — по иску ЮАР.

«Необходимо уточнить понятие «геноцид» в международном праве, которое было предложено еще в 40-е годы XX века применительно к преступлениям нацистской Германии против (!) евреев. Очевидно, что в современных реалиях многие государства совершают деяния, которые балансируют между расовой дискриминацией, этноцидом и собственно геноцидом (как наиболее тяжелой формой преступления)», — подчеркнул вице-спикер палаты регионов.

ЮАР в декабре 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении Тель-Авива. Первые слушания назначили на 11-12 января, пишет РИА Новости.

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа обострился 7 октября. Боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в приграничные районы страны, где завязались бои. ЦАХАЛ 10 октября вернул контроль над всеми своими территориями и продолжил наносить массированные удары по Газе, после чего начал наземную операцию.

Тем временем издание Global Times привело точку зрения экспертов, согласно которой гибель заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в результате израильского авиаудара по штаб-квартире движения в Бейруте может спровоцировать новый виток эскалации.