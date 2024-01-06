Москва прокомментировала заявление США о свободе вероисповедания

Посольство России заявило об использовании США «религиозной карты» для решения своих задач
Вашингтон использует «религиозную карту» для того, чтобы решать свои задачи в мире, так посольство России в США прокомментировало американский список стран, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания».
В сообщении говорится, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. В ведомстве уточнили, что таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела, передает РИА «Новости».
Отмечается, что посольство обратило внимание на заявление госдепартамента о включении России в список «государств, вызывающих особую озабоченность» в плане соблюдения прав верующих.
В ведомстве добавили, что США таким способом не один раз решали свои «узкокорыстные задачи», разыгрывая «религиозную карту» и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии.
Посольство призвало США обратить внимание на собственные «изъяны и проблемы», отметив, что лицемерие американских властей поражает, поскольку они игнорируют ненавистническую риторику режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, а также гонения на послушников Киево-Печерской Лавры.
Как указали в ведомстве, США необходимо осознать, что в РФ на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов и религий, и в стране нет преследований по конфессиональному признаку.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической УПЦ в Тернопольской области и провели «зачистку» помещений духовного училища.
Напомним, комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания», Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Задача комиссии – «продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США».
Посольство России заявило об использовании США «религиозной карты» для решения своих задач
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