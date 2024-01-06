Вашингтон использует «религиозную карту» для того, чтобы решать свои задачи в мире, так посольство России в США прокомментировало американский список стран, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания».

В сообщении говорится, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. В ведомстве уточнили, что таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела, передает РИА «Новости».

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Отмечается, что посольство обратило внимание на заявление госдепартамента о включении России в список «государств, вызывающих особую озабоченность» в плане соблюдения прав верующих.

В ведомстве добавили, что США таким способом не один раз решали свои «узкокорыстные задачи», разыгрывая «религиозную карту» и создавая межконфессиональную напряженность, например, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии.

Посольство призвало США обратить внимание на собственные «изъяны и проблемы», отметив, что лицемерие американских властей поражает, поскольку они игнорируют ненавистническую риторику режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, а также гонения на послушников Киево-Печерской Лавры.

Как указали в ведомстве, США необходимо осознать, что в РФ на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов и религий, и в стране нет преследований по конфессиональному признаку.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили территорию Свято-Николаевского собора канонической УПЦ в Тернопольской области и провели «зачистку» помещений духовного училища.