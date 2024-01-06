Политолог назвал ожидаемые в 2024 году законопроекты

В 2024 году в России ожидается принятие законопроектов в экономической и социальных сферах, также ожидаются проекты в рамках укрепления традиционных ценностей, считает политолог Илья Гращенков. Специалист рассказал «Ленте.ру» о том, каких законотворческих инициатив стоит ждать от Госдумы в новом году.

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«В 2023 году вносились много законопроектов, связанных с укреплением традиционных ценностей, с какими-то запретами в этой сфере. Реакцией стало предложение ряда законопроектов, например, внесен проект об оскорблении чувств женщин как реакция на идею запретить аборты», — объяснил эксперт.

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Он также обратил внимание на возможность появления законодательных инициатив в сфере инноваций, например, проекты законов, связанных с работой маркетплейсов и искусственного интеллекта.

«Есть законопроекты, которые близки к бизнесу. После многочисленных запретов и ограничений они помогают бизнесу развиваться, например, законопроект, связанный с регулированием работы такси, с тем же инфобизнесом. Также ожидается и ряд законопроектов социальной направленности, например, вопрос социальных гарантий работодателя сотрудникам. На фоне санкций Россия все равно остается ряд проблем, связанных с ростом инфляцией, бедностью, потерей рабочих мест. Тенденция по работе над этими проблемами в 2024 году, мне кажется, только усилится», — добавил эксперт.

В конце 2023 года в Госдуме активизировалось обсуждение законодательных инициатив, связанных с частичным или полным запретом абортов в России. Так, 30 ноября в нижней палате парламента заявили о проработке инициатив российских регионов по ограничению абортов. При этом о подготовке каких-либо конкретных документов в нижней палате не сообщили.

1 декабря были обнародованы результаты опроса, согласно которому 42 процента россиян не согласны с инициативой вывести аборты из списка услуг частных клиник страны. Поддержал эту идею 41 процент респондентов, а 17 процентов затруднились дать ответ. Помимо этого, 61 процент опрошенных заявил, что скорее не согласен с исключением прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), 24 процента сообщили, что скорее одобряют эту инициативу.