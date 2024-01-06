Секретариат Белоусова сообщил об окончательном утверждении нацпроекта «Беспилотные авиационные системы»

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» получил окончательное утверждение, передает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Нацпроект, а также пять входящих в него федеральных проектов, планируется опубликовать в январе.

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Окончательное утверждение этого национального проекта и выстраивание его в соответствии с параметрами федерального бюджета на 2024–2026 годы прошло на заседании проектного комитета 26 декабря 2023 года. В ходе этого процесса были устранены замечания, предложенные ведомствами и общественно-экспертным советом.

Сумма финансирования национального проекта «Беспилотные авиационные системы» до 2030 года составит 696 миллиардов рублей. По паспорту проекта, из федерального бюджета на него выделено 46,4 миллиарда рублей в 2024 году, 117 и 149 миллиардов рублей соответственно в 2025 и 2026 годах.