В России прокомментировали слова ФРГ о решающем годе в украинском конфликте

«Но что там еще вкладывалось в слово решающий, я не знаю. Потому что на самом деле они там много фронтов наоткрывали, но везде их ждет поражение, конечно. А когда именно — это зависит от очень многих обстоятельств. Нам надо не руководствоваться статьями отставных генералов, а выполнять те задачи, которые давно сформулированы и, на мой взгляд, не плохо решаются», — заключил сенатор.